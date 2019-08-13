Мужчина нашел дополнительный способ безнаказанно отдыхать посреди рабочего дня

Пользователь Reddit под ником grandpaiscrazybutcoo рассказал, как ему удалось сократить рабочий день, добившись от работодателя дополнительных перерывов.

Международная компания, в которой работает автор публикации, разрешила религиозным сотрудникам (таких в компании 90 процентов) несколько раз в день делать перерывы на молитвы. Таким образом, от 70 до 80 процентов работников регулярно отлучаются в течение дня. Однако рассказчик — атеист и такие паузы в работе оказались ему не положены.

«Они уходят из офиса 2 или 3 раза за день на 10 минут для молитвы, и им платят столько же», — пожаловался сотрудник.

Он обратился к менеджеру с требованием дать ему дополнительные перерывы, как и молящимся коллегам, для медитации. Сначала ему отказали, но после все же приняли условия. Мужчина добавил, что подруга отреагировала на его действия негативно. По ее мнению, это было грубо и неправильно по отношению к коллегам по работе.

Однако пользователи в комментариях поддержали решение атеиста. По их мнению, время на медитацию — такое же право, как и перерывы, необходимые для молитвы. Один из юзеров подчеркнул, что подобные перерывы полезны для улучшения обстановки на рабочем месте, а также посоветовали нерелигиозным сотрудникам его компании последовать этому примеру.

Ранее пользователи Reddit поделились пикантными историями, которые происходили с ними на работе.