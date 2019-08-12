Создатели TikTok запустили в Китае новый поисковик

Новая поисковая система под названием Tautiao Search тесно связана с другими продуктами ByteDance — новостной платформой Jinri Toutiao и китайской версией мобильного приложения TikTok. Поэтому контент Jinri Toutiao всегда будет в приоритете у нового поисковика. Сервис внешне похож на Google , а вся информация в Tautiao Search, как и в любом китайском поисковике, находится под правительственным контролем.

В 2010 году Google покинул китайский рынок из-за правительственной цензуры. С тех пор компания Baidu практически стала монополистом в сфере поисковых систем. В 2019 году ей принадлежало больше 71% всех поисковых запросов в Китае.

В июле 2019 года ByteDance привлекли инженеров из Baidu к работе над своим поисковиком. К ним также присоединились бывшие технические специалисты из Google и Bing. Согласно статистике CB Insights, ByteDance — самый успешный стартап в мире.