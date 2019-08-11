Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу митингов 

Lenta.ru + ещё 20 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить использование видеохостинга YouTube для «рекламирования незаконных массовых мероприятий». Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в «Ленту.ру».
Ведомство утверждает, что «ряд структур, имеющих YouTube-каналы», приобретают у YouTube рекламные инструменты, в том числе push-уведомления.
В пресс-службе пояснили, что с помощью рекламы людей оповещают о несанкционированных митингах, в том числе «направленных на срыв выборов». По данным Роскомнадзора, такие push-уведомления поступают и юзерам, не подписанным на YouTube-каналы.
Роскомнадзор «оставляет за собой право на адекватную реакцию» ответными мерами в случае, если Google не отреагирует. Невмешательство компании в работу видеосервиса Роскомнадзор будет расценивать как «вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России».
Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google за несоблюдение российских законов на 700 тысяч рублей. В ведомстве рассказали, что компания не выполнила требования российского законодательства по фильтрации поисковой выдачи. По закону поисковик не должен показывать ссылки на ресурсы, входящие в единый реестр запрещенных сайтов. Список действует в России с 2012 года.
27 июля и 3 августа в центре Москвы проходили несанкционированные акции протеста. 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция протеста. Митинги проходили из-за отказа Мосгоризбиркома регистрировать ряд независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Последние новости
Штормовое предупреждение объявили в Приморье после супертайфуна в Китае Пострадавшими от наводнения в российском регионе признали десятки тысяч человек Стало известно об упущенном шансе Украины на вступление в ЕС
Комментарии
Интернет , Наука и техника , Роскомнадзор , Мосгордума , Google , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины79
Ницой сказала, что уничтожит Украину258
Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»36
Отдых Малахова стоил четверть миллиона в сутки37
В суициде американского миллиардера нашли «русский след»6
Видео
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
04:43
Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»
Политика
00:38
Водитель маршрутки ударил пассажирку из-за трех рублей
Происшествия
00:56
Захарова высмеяла новую инициативу Киева
Политика
00:33
Медведев опубликовал видео с щенком алабая
Политика Другое
01:54
Ницой сказала, что уничтожит Украину
В мире Украина
00:30
Массовая драка в Москве парализовала дорожное движение
Происшествия
01:03
Раскрыты доходы российских блогеров
Шоу-бизнес
05:23
«Подсылали экстрасенса»: почему Вангу обвиняли в работе на КГБ
В мире Статьи
03:51
Предсказан победитель «морского боя» между РФ и США
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение