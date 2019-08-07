Сбой случился в работе Instagram

Пользователи из разных стран пожаловались на проблемы с работой социальной сети Instagram. Об этом свидетельствует информация на сайте сервиса Downdetector, который фиксирует работу ресурсов в интернете.

Германии, Согласно данным, сбои в соцсети начались 7 августа начиная с 16:14. Больше всего жалоб поступило от жителей США . Также были обращения от пользователей Франции Великобритании и других стран. Больше всего жалоб от российских юзеров было зафиксировано из Москвы.

Чаще всего люди сообщали о проблемах с обновлением новостной ленты в Instagram, с такой трудностью столкнулись 72% пользователей. Еще 16% не смогли зайти в соцсеть, а 10% сообщили о сбоях на сайте.

Кроме того, в комментариях люди рассказали о проблемах с загрузкой сториз и личными сообщениями.

«У меня висит директ. Написано, что пришло восемь сообщений, а когда открываю, там пусто. И вся история переписки с подругой исчезла», — написала одна из девушек.

Когда будет полностью восстановлена работа Instagram пока неизвестно.

Соцсеть стала не единственной, у которой произошел сбой в работе. Пользователи «ВКонтакте» также испытывали трудности 7 августа. Неполадки были зафиксированы в 15:26, в это время 68% людей обратили внимание на проблемы с сайтом.