ФСБ получила право закрывать доступ к сайтам

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ наделен полномочиями инициировать разделегирования доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон, выяснили журналисты. На деле это будет означать внесудебную блокировку сайтов.

«Центр вошел в число так называемых компетентных организаций Координационного центра доменов.ru/.рф (КЦ РФ), где будет отвечать за борьбу с ресурсами—источниками кибератак. Мера по разделегированию не закреплена в российском законодательстве, но фактически позволяет блокировать сайты быстрее, чем через суд и Роскомнадзор», — пишет газета «Коммерсант».

Чтобы разделегировать домен, сотрудники НКЦКИ ФСБ будут обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители. Директор КЦ РФ Андрей Воробьев заявил, что ФСБ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов и источников вредоносного программного обеспечения, а также отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов, но официального комментария от пресс-службы ФСБ журналисты не получили.

НКЦКИ — новое подразделение в системе российских спецслужбы, он был создан приказом директора ФСБ Александра Бортникова осенью 2018 года. Возглавляет НКЦКИ начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ Андрей Ивашко.