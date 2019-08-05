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Facebook сорвал штурм секретной «Зоны 51» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Руководство соцсети Facebook удалило мероприятие «Штурм „Зоны 51“, организаторы которого предлагали ворваться на базу ВВС в Неваде, чтобы найти там свидетельства посещения Земли инопланетянами.
»Официальное мероприятие «Штурм „Зоны 51“ было удалено Facebook», — сообщил один из пользователей Reddit.
Facebook сослался на нарушение правил сообщества, однако о каком именно правиле идет речь, не сказано, что вызвало недоумение у пользователей.
«Учитывая, что штурм правительственной военной базы является незаконной деятельностью, проведение мероприятия и пропаганда такой незаконной деятельности были бы довольно разумным основанием для удаления из Facebook», — заметил на это один из пользователей Reddit.
Напомним, в июле в соцсетях было предложено провести штурм базы «Зона 51» в Неваде, чтобы подтвердить известную легенду о том, что там якобы спрятаны доказательства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне. Мероприятие было запланировано на 20 сентября. К мероприятию присоединилось более 1 млн пользователей.
ВВС США, однако, предупредили, что будут защищать базу «Зона 51» от штурма.
Также российские уфологи заявили, что аналоги американской «Зоны 51» в России могут располагаться в Мытищах, Крыму и на Урале.
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Интернет , Наука и техника , Невада
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