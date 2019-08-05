Facebook сорвал штурм секретной «Зоны 51»

Руководство соцсети Facebook удалило мероприятие «Штурм „Зоны 51“, организаторы которого предлагали ворваться на базу ВВС в Неваде , чтобы найти там свидетельства посещения Земли инопланетянами.

»Официальное мероприятие «Штурм „Зоны 51“ было удалено Facebook», — сообщил один из пользователей Reddit.

Facebook сослался на нарушение правил сообщества, однако о каком именно правиле идет речь, не сказано, что вызвало недоумение у пользователей.

«Учитывая, что штурм правительственной военной базы является незаконной деятельностью, проведение мероприятия и пропаганда такой незаконной деятельности были бы довольно разумным основанием для удаления из Facebook», — заметил на это один из пользователей Reddit.

Напомним, в июле в соцсетях было предложено провести штурм базы «Зона 51» в Неваде, чтобы подтвердить известную легенду о том, что там якобы спрятаны доказательства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне. Мероприятие было запланировано на 20 сентября. К мероприятию присоединилось более 1 млн пользователей.

ВВС США, однако, предупредили, что будут защищать базу «Зона 51» от штурма.

Также российские уфологи заявили, что аналоги американской «Зоны 51» в России могут располагаться в Мытищах, Крыму и на Урале.