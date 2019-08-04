Instagram и WhatsApp меняют имя ради имиджа американской соцсети

Американская соцсеть Facebook планирует переименовать принадлежащие ей Instagram и WhatsApp. Как заявили в компании, решение связано с падением репутации сервисов на фоне скандала из-за серии утечек данных.

В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», рассказал пресс-секретарь Facebook Берти Томсон уточнив, что ребрендинг позволит указать на принадлежность приложений к компании. Как пишет РИА «Новости», обновленные названия будут отражены в магазинах приложений Apple Google Play, а также внутри Instagram и WhatsApp.