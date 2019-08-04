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Instagram и WhatsApp меняют имя ради имиджа американской соцсети 

Ura.Ru + ещё 13 57 минут назад
Фото: EPA
Американская соцсеть Facebook планирует переименовать принадлежащие ей Instagram и WhatsApp. Как заявили в компании, решение связано с падением репутации сервисов на фоне скандала из-за серии утечек данных.
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», рассказал пресс-секретарь Facebook Берти Томсон уточнив, что ребрендинг позволит указать на принадлежность приложений к компании. Как пишет РИА «Новости», обновленные названия будут отражены в магазинах приложений Apple и Google Play, а также внутри Instagram и WhatsApp.
В марте Facebook попал в скандал в связи с передачей личных данных о 87 миллионов пользователей аналитической компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании.
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Интернет , Наука и техника , Дональд Трамп , Apple , Google , РИА Новости
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