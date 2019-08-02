YouTube небезопасен: Россиян предупредили о мошенничестве

«Лаборатории Касперского» заявили, что интернет-мошенники начали красть деньги у россиян с помощью платной таргетированной рекламы на YouTube. Об этом сообщает RNS.

В своих рекламных видео злоумышленники обещают заплатить крупную сумму якобы за прохождение опроса или в рамках некой «благотворительной выплаты».

В видеороликах пользователю показывают действия, которые надо выполнить для получения «выигрыша», и просят уплатить комиссию. В действительности пользователи, уплатившие комиссию, лишаются денег и не получают обещанного выигрыша.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что новое мошенничество в основном направлено на пользователей из России и других стран СНГ.

Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщали об активизации мошенников, которые занимаются фишингом (крадут персональные данные), во время интернет-распродаж.

С помощью клона интернет-магазина киберпреступники могут получить данные банковских карт. На таких сайтах пользователей просят ввести номер банковской карты, срок ее действия, имя владельца и CVV-код. Таким образом, у мошенника оказываются все данные, необходимые для снятия денег со счета.

Ссылки на фишинговые страницы чаще всего распространяют с помощью спама, рассылаемого на электронные адреса, в мессенджерах и соцсетях. Также ссылки на созданные мошенниками сайты могут содержаться в баннерах и всплывающей рекламе.

В первом квартале 2018-го специалисты зафиксировали 94 миллиона отраженных попыток перехода пользователей на фишинговые страницы, во втором квартале — 107 миллионов, а в третьем — 137 миллионов.