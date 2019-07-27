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СМИ: WhatsApp планирует отказаться от привязки к телефону 

ТК «Звезда» + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сервис разрабатывает мультиплатформенную систему, которая позволит пользователям входить в свой аккаунт даже при выключенном смартфоне.
Создатели сервиса WhatsApp задумались о модернизации системы его работы. Речь идет о мультиплатформе, которая позволит получить доступ к аккаунту, даже не включая смартфон.
В частности, WhatsApp можно будет использовать на компьютере, не подключая телефон к Интернету. В настоящее время данная функция находится в стадии разработки, а конкретные сроки ее реализации не известны, пишет Wabetainfo.
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Интернет , Наука и техника , Технологии
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