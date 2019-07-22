Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны перспективы 5G в России 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Технология пятого поколения связи (5G) не станет в России и в Европе массовой в ближайшие 10 лет. К такому выводу пришли аналитики Deloitte в своем прогнозе развития европейского сотового рынка, пишет газета «Известия».
По мнению аналитиков, к 2025 году главным инструментом мобильного интернет-доступа в Европе останется 4G. Строительство сетей пятого поколения будет очень затратным, если вести его в масштабах нынешнего 4G, считает партнер Deloitte Антон Шульга.
В частности, он отметил, что базовые станции нужно будет располагать кучнее, плюс им нужно обеспечить оптоволоконное подключение к транспортной сети. По мнению Шульги, по этой причине 5G могут появляться фрагментарно в тех местах, где спрос на них позволит сделать проект окупаемым.
В целом, новая технология, внедрение которой предусмотрено в России нацпроектом «Цифровая экономика», сначала будет интересна преимущественно бизнесу и госсектору, считают аналитики. Например, она будет востребована для таких систем, как «умный город», управление беспилотным транспортом.
Последние новости
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Названы причины закредитованности российской оборонки В России отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса
Комментарии
Интернет , Наука и техника , Антон Шульга , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оправдала дочь: мать Леди Гаги нашла виноватого
Медведчук объяснил свои выступления на русском языке5
Армения анонсировала «военные сюрпризы» из России9
Назван убийца пропавшего в Польше 5-летнего россиянина2
Туристический теплоход загорелся в Казани4
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
00:59
Россиян опять заметили за охотой на просрочку у помоек
Общество
04:51
Медведчук объяснил свои выступления на русском языке
В мире Украина
05:59
Шуфрич: народ Украины еще увидит, кого же он выбрал
В мире Украина
00:57
Туристический теплоход загорелся в Казани
Пожары Происшествия
04:40
Любовницу Петросяна обозвали «Запорожцем»
Шоу-бизнес Статьи
02:12
Еще один российский город окутало дымом
Погода Общество
02:49
На Украине потеряли генпрокурора
Украина В мире
00:29
Врачи рассказали о состоянии Чуриковой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение