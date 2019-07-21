Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook

Суд в Калифорнии отказал российскому онлайн-СМИ "Федеральное информационное агентство" (ФАН) в иске к социальной сети Facebook, говорится в решении суда, опубликованном в субботу.

Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.

Facebook в апреле 2018 года заморозил аккаунт ФАН, ссылаясь на нарушение условий пользовательского соглашения. В свою очередь, редакция СМИ и его генеральный директор Евгений Зубарев потребовали от Facebook восстановить доступ к аккаунту, а от суда — наложить на соцсеть штраф.

Иск ФАН к Facebook был подан в ноябре 2018 года. Соцсеть обвиняли в нарушении Первой поправки к Конституции США о свободе слова и Закона о гражданских правах 1964 года. Также претензии были высказаны в связи с предполагаемым нарушением контракта и недобросовестным его исполнением.