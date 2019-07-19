Huawei закрыла вопрос о замене Android

Компания Huawei планирует и дальше использовать мобильную операционную систему от Google , а их собственная Hongmeng не предназначена для смартфонов. Об этом заявила член совета директоров и старший вице-президент компании Кэтрин Чэнь (Catherine Chen), пишет агентство «Синьхуа».

Предполагалось, что Hongmeng станет заменой Android и Windows в случае, если Huawei запретят работать с Google и другими американскими компаниями. Вместе с Huawei в разработке участвуют Tencent, дочерние компании BBK (Oppo и Vivo) и Xiaomi, а по результатам первых тестов она была быстрее Android на 60 процентов.

Однако во время пресс-конференции в Брюсселе Чэнь заявила, что компания не будет использовать Hongmeng на мобильных устройствах. По ее словам, эта ОС предназначена для использования на предприятиях, и работа над ней началась задолго до внесения Huawei в черный список Минторга США.

В мае 2019 года китайская компания и 70 дочерних предприятий попали в черный список американского Минторга. В результате об окончании сотрудничества с Huawei объявила Google, что влечет за собой прекращение поддержки устройствами компании Android и ряда приложений американской корпорации. В то же время запрет никак не отразится на уже выпущенных устройствах, для которых Huawei продолжит выпускать обновления.