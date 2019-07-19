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Huawei закрыла вопрос о замене Android 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Компания Huawei планирует и дальше использовать мобильную операционную систему от Google, а их собственная Hongmeng не предназначена для смартфонов. Об этом заявила член совета директоров и старший вице-президент компании Кэтрин Чэнь (Catherine Chen), пишет агентство «Синьхуа».
Предполагалось, что Hongmeng станет заменой Android и Windows в случае, если Huawei запретят работать с Google и другими американскими компаниями. Вместе с Huawei в разработке участвуют Tencent, дочерние компании BBK (Oppo и Vivo) и Xiaomi, а по результатам первых тестов она была быстрее Android на 60 процентов.
Однако во время пресс-конференции в Брюсселе Чэнь заявила, что компания не будет использовать Hongmeng на мобильных устройствах. По ее словам, эта ОС предназначена для использования на предприятиях, и работа над ней началась задолго до внесения Huawei в черный список Минторга США.
В мае 2019 года китайская компания и 70 дочерних предприятий попали в черный список американского Минторга. В результате об окончании сотрудничества с Huawei объявила Google, что влечет за собой прекращение поддержки устройствами компании Android и ряда приложений американской корпорации. В то же время запрет никак не отразится на уже выпущенных устройствах, для которых Huawei продолжит выпускать обновления.
При этом уже в июне президент США Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии принял решение разрешить американским компаниям продавать Huawei оборудование. По словам источников, лицензии американским компаниям для возобновления торговли с китайской организацией могут начать выдавать в июле-августе 2019 года.
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Комментарии1
Интернет , Гаджеты , Наука и техника , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Google , Синьхуа
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