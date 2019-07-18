FaceApp «упал». Тысячи пользователей потребовали немедленно удалить свои фото

Получившее мировую известность приложение FaceApp, с помощью которого можно моментально состарить свое фото, не справляется с количеством запросов пользователей. Они требуют немедленно удалить свои фотографии и другие данные с серверов программы.

Основатель разработавшей FасеАрр компании Ярослав Гончаров . заявил, что его служба поддержки перегружена из-за множественных запросов пользователей на удаление своих фотографий. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы принимаем запросы от пользователей на удаление всех их данных с наших серверов. Наша служба поддержки в настоящее время перегружена, но эти запросы имеют наш приоритет», — сообщил он.

Гончаров пояснил, что приложение не занимается продажей или передачей пользовательских данных третьим лица, а также не сохраняет другие фотографии, которые не были выбраны пользователем для обработки. Кроме того, он отметил, что большинство загруженных на облако изображений — именно там происходит наибольшая часть обработки фото — удаляется не позднее чем через 48 часов после загрузки.

Ранее лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии. Он просил их проверить российское приложение, которое способно изменять возраст и пол пользователей. Шумер пояснил, что считает, будто бы FaceApp угрожает национальной безопасности Америки, так как имеет «полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным».

По его словам, FасеАрр также угрожает конфиденциальности своих пользователей, так как может использовать любые фотографии из приложения без согласия самих пользователей.