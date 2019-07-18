Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

FaceApp «упал». Тысячи пользователей потребовали немедленно удалить свои фото 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: @garikkharlamov
Получившее мировую известность приложение FaceApp, с помощью которого можно моментально состарить свое фото, не справляется с количеством запросов пользователей. Они требуют немедленно удалить свои фотографии и другие данные с серверов программы.
Основатель разработавшей FасеАрр компании Ярослав Гончаров. заявил, что его служба поддержки перегружена из-за множественных запросов пользователей на удаление своих фотографий. Об этом сообщил ТАСС.
«Мы принимаем запросы от пользователей на удаление всех их данных с наших серверов. Наша служба поддержки в настоящее время перегружена, но эти запросы имеют наш приоритет», — сообщил он.
Гончаров пояснил, что приложение не занимается продажей или передачей пользовательских данных третьим лица, а также не сохраняет другие фотографии, которые не были выбраны пользователем для обработки. Кроме того, он отметил, что большинство загруженных на облако изображений — именно там происходит наибольшая часть обработки фото — удаляется не позднее чем через 48 часов после загрузки.
Ранее лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии. Он просил их проверить российское приложение, которое способно изменять возраст и пол пользователей. Шумер пояснил, что считает, будто бы FaceApp угрожает национальной безопасности Америки, так как имеет «полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным».
По его словам, FасеАрр также угрожает конфиденциальности своих пользователей, так как может использовать любые фотографии из приложения без согласия самих пользователей.
FaceApp пользуется в США огромной популярностью. Функцией изменения своей внешности на фото уже воспользовались многие знаменитости. В их музыкант Джаред Лето, бывший баскетболист Дуэйн Тайрон Уэйд и рэпер Дрейк.
360tv.ru: последние новости
США увидели в FaceApp угрозу нацбезопасности Мошенники могут подменять файлы в WhatsApp и Telegram Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за нарушение закона РФ
Комментарии
Интернет , Общество , Чак Шумер , Ярослав Гончаров , Джаред Лето , ФБР , Конгресс США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский заключил новое пари88
Око за око. США сбили иранский беспилотник3
Пока вы не уснули: Новая страна может стать проблемой РФ49
Турция предупредила НАТО о проблемах7
Рассказавшую о принуждении к браку девушку затравили78
Видео
01:37
Смолов настругал морковку в рот Бузовой
Шоу-бизнес
01:51
Испытания беспилотника-огнемета попало на видео
Армия
03:17
Вайкуле грозят уголовным делом за Крым
Шоу-бизнес
03:13
Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»
Наука и техника
02:56
Киев выразил Москве решительный протест
В мире Украина
00:18
Названа причина ЧП под Тверью
Происшествия
00:39
На российской АЭС произошел коллапс
Происшествия Другое
01:14
Cирийские джихадисты ушли под землю
В мире Ближний Восток
00:42
В Алма-Ате полыхает склад с тоннами краски
Происшествия В мире
00:38
«Полтора часа кружились»: Бондарчук о происшествии над Москвой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение