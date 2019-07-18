Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы пилотные зоны для сетей 5G в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Максим Акимов сообщил, что пилотными зонами 5G станут российские города-миллионники, над ними будут совместно работать ведомства и спецслужбы.
«Договорились, что будет создана рабочая группа из сотрудников ведомств: Минобороны, ФСО, ФСБ, Роскосмоса и Минкомсвязи, возможно с привлечением операторов — для работы по пилотным зонам, чтобы посмотреть, где в сегменте 3,4-3,8 ГГц возможно поработать», — рассказал Акимов об итогах совещания по развитию сетей 5G, передает РИА «Новости».
Вице-премьер отметил, что рабочая группа может начать работу в течение двух-трех недель. «Ясно, что это миллионники. И зоны эти целесообразно тестировать уже в широком масштабе, не пилотные зоны в рамках одного квартала, а в широком — это миллионники», –заявил он.
Акимов также рассказал, что на совещании обсуждался вопрос отечественного оборудования: «Самое главное, мы поставили задачу Минпромторгу оценить возможности российской промышленности и с точки зрения пользовательских устройств, и с точки зрения ядер сети, коммуникаторного оборудования, оборудования в сегменте b2b, для построения сетей связи».
Напомним, по программе «Цифровая экономика» устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах России (с населением от 1 млн человек).
По данным операторов, наиболее привлекательным для 5G является диапазон 3,4-3,8 ГГц, но в данный момент он занят военными и спецслужбами и требует работы по высвобождению.
В июле было подписано трехстороннее соглашение (Ростех, «Ростелеком» и правительство) о намерениях совместного развития в России беспроводной связи 5G. Также сообщалось о начале разработки оборудования для 5G.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие новые возможности открывают сети 5G.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Microsoft пожаловалась на кибератаки из России Американцы раскритиковали сенатора США за придирки к российскому FaceApp «Постаревшим» в фейсбуке просто не хочется рано умирать
Комментарии
Интернет , Наука и техника , Технологии , Максим Акимов , ФСБ , Министерство обороны , Минпромторг , Ростех , Минкомсвязи РФ , Роскосмос , Федеральная служба охраны , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский заключил новое пари65
Пока вы не уснули: Новая страна может стать проблемой РФ49
Турция предупредила НАТО о проблемах6
Рассказавшую о принуждении к браку девушку затравили75
МИД РФ выразил протест США119
Видео
01:37
Смолов настругал морковку в рот Бузовой
Шоу-бизнес
01:51
Испытания беспилотника-огнемета попало на видео
Армия
03:17
Вайкуле грозят уголовным делом за Крым
Шоу-бизнес
03:13
Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»
Наука и техника
02:56
Киев выразил Москве решительный протест
В мире Украина
00:18
Названа причина ЧП под Тверью
Происшествия
00:39
На российской АЭС произошел коллапс
Происшествия Другое
01:14
Cирийские джихадисты ушли под землю
В мире Ближний Восток
00:42
В Алма-Ате полыхает склад с тоннами краски
Происшествия В мире
00:38
«Полтора часа кружились»: Бондарчук о происшествии над Москвой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение