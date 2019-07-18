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Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей
ТАСС
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ещё 28
2 часа назад
Фото:
ТК «Звезда»
Комментарии
Роскомнадзор
оштрафовал
Google
на 700 тыс. рублей за недостаточную фильтрацию запрещенного контента в РФ — ведомство.
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