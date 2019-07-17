Эксперты усомнились в безопасности «состаривающего» приложения FaceApp

Вновь ставшее вирусным приложение обработки фотографий FaceApp, в том числе позволяющее изменить возраст человека на снимке, может создать угрозу конфиденциальности персональных данных пользователя, пишет Mashable. Многие пользователи опасаются, что разработчики могут получить доступ к их личной информации. Политика конфиденциальности FaceApp гласит, что приложение собирает данные о местоположении пользователя, истории просмотров, в том числе посещении веб-страниц, дополнительных настройках и «другую информацию, которая помогает в улучшении сервиса». Разработчики FaceApp утверждают, что не будут передавать или продавать данные пользователей третьим лицам, однако в политике конфиденциальности прямо говорится о том, что компания делится информацией со «сторонними рекламными партнерами». По мнению автора статьи, такое положение политики безопасности довольно «расплывчато» и является примером того, как технологические компании собирают информацию о пользователях не совсем понятными им способами. Генеральный директор FaceApp Ярослав Гончаров на запрос издания не ответил. Приложение принадлежит компании Wireless Lab, штаб-квартира которой расположена в Санкт-Петербурге. В статье подчеркивается, что некоторые пользователи Twitter критиковали приложение только из-за его российского происхождения. FaceApp впервые появился в AppStore и Google Play в 2017 году. Бесплатная версия приложения включает в себя 21 бесплатный фильтр, Pro-версия — 28 фильтров. На сайте FaceApp утверждается, что число активных пользователей фоторедактора превышает 80 млн человек. Вновь популярным FaceApp стало в июле 2019 года благодаря флешмобу в Instagram. Сейчас по хештегу #faceappchallenge доступно свыше 58 тыс. публикаций.