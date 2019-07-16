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Переписка в WhatsApp и Telegram оказалась под угрозой 

Lenta.ru + ещё 5 53 минуты назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Мошенники способны изменять содержимое медиафайлов в мессенджерах Telegram и WhatsApp на Android еще до того, как пользователь с ними ознакомится. Об этом предупреждают специалисты Symantec.
По словам экспертов, речь идет об атаке под названием Media File Jacking. Она может быть осуществлена из-за того, что приложения для Android могут сохранять файлы как во внутреннее хранилище устройства, так и во внешнее. Доступ к файлам во внешнем хранилище могут иметь и другие программы, в том числе вредоносные, поэтому оно считается менее защищенным.
В WhatsApp файлы сохраняются во внешнее хранилище по умолчанию, в Telegram такое происходит только в том случае, если включена опция «Сохранить в галерею». Подмена содержимого происходит в момент между записью файлов в хранилище и их загрузкой в интерфейсе приложения.
Эксперты отметили, что таким образом мошенники могут, например, подменить номер счета в изображении, и пользователь отправит деньги не тому адресату. В Telegram такая атака может использоваться для распространения фейковых новостей.
Специалисты уведомили администрацию WhatsApp и Telegram о проблеме. По словам представителей WhatsApp, уязвимость должна быть исправлена компанией Google, в Telegram пока никак не прокомментировали ситуацию.
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Интернет , Наука и техника , Google
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