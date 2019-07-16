Переписка в WhatsApp и Telegram оказалась под угрозой

Мошенники способны изменять содержимое медиафайлов в мессенджерах Telegram и WhatsApp на Android еще до того, как пользователь с ними ознакомится. Об этом предупреждают специалисты Symantec.

По словам экспертов, речь идет об атаке под названием Media File Jacking. Она может быть осуществлена из-за того, что приложения для Android могут сохранять файлы как во внутреннее хранилище устройства, так и во внешнее. Доступ к файлам во внешнем хранилище могут иметь и другие программы, в том числе вредоносные, поэтому оно считается менее защищенным.

В WhatsApp файлы сохраняются во внешнее хранилище по умолчанию, в Telegram такое происходит только в том случае, если включена опция «Сохранить в галерею». Подмена содержимого происходит в момент между записью файлов в хранилище и их загрузкой в интерфейсе приложения.

Эксперты отметили, что таким образом мошенники могут, например, подменить номер счета в изображении, и пользователь отправит деньги не тому адресату. В Telegram такая атака может использоваться для распространения фейковых новостей.