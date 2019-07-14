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Мальчик спародировал нелепые извинения YouTube‐блогеров и стал звездой 

360tv.ru 13 минут назад
Фото: Twitter
Мальчик пошутил сразу над всеми YouTube-блогерами с их неискренними извинениями и стал звездой выставки VidCon и соцсетей. Полюбившийся всем ролик был опубликован в Twitter.
YouTube-блогеры и их фанаты ежегодно собираются в Калифорнии на фестивале VidCon. Он проходит регулярно с 2010 года, а в 2017-м у него появилась европейская и австралийская версии.
В этом году VidCon проходил в Анахайме, и самым популярным его участником стал мальчик, который смог всего за несколько секунд спародировать большинство блогеров.
Для этого он нацепил костюм, имитирующий окно с видео на YouTube. У «ролика» оказалось более семи миллионов просмотров, куча рекламы и дикая разница лайков и дизлайков. Мальчик держал в руках упаковку бумажных носовых платков и вытирал невидимые слезы.
«Простите, что я делал видео для TikTok на похоронах моей бабушки. Я извиняюсь, что снимал труп. Пожалуйста, простите меня (две последние фразы — отсылка к ролику Логана Пола, извинявшегося за свой поход в японский лес самоубийц — прим. ред.)», — говорил мальчик воображаемым подписчикам.
Потом он уже без всяких слез попросил не забывать подписываться на его канал, ставить «пальцы вверх» и использовать его промокод.
Видео, опубликованное журналисткой Тейлор Лоренз, нашло отклик у многих пользователей, которые устали от бесконечных извинений неискренних ютьюберов.
«Кто этот ребенок? Дайте ему стипендию!», «Это гениально», «Вырубайте интернет, у нас есть победитель», «Да это же более реалистично, чем извинения на YouTube», — писали пользователи.
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Комментарии
Интернет , Пол Логан , Анахайм
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