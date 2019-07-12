Работоспособность Twitter полностью восстановлена

Администрация сервиса микроблогов Twitter объявила о полном восстановлении его работы после крупного сбоя, произошедшего накануне.

Бразилии, Многочисленные неполадки были зафиксированы в США Японии и ряде стран Европы после 21.46 четверга, 11 июля, по московскому времени. О сбоях и процессе их устранения пользователей сервиса проинформировал лично глава TwitterДжек Дорси, что свидетельствует о серьезности проблемы. По данным компании, неполадки были вызваны изменениями внутренней конфигурации.