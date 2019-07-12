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Работоспособность Twitter полностью восстановлена 

Вести.Ru + ещё 27 3 часа назад
Фото: ТАСС
Администрация сервиса микроблогов Twitter объявила о полном восстановлении его работы после крупного сбоя, произошедшего накануне.
Многочисленные неполадки были зафиксированы в США, Бразилии, Японии и ряде стран Европы после 21.46 четверга, 11 июля, по московскому времени. О сбоях и процессе их устранения пользователей сервиса проинформировал лично глава TwitterДжек Дорси, что свидетельствует о серьезности проблемы. По данным компании, неполадки были вызваны изменениями внутренней конфигурации.
Как отмечают американские СМИ, отключение Twitter произошло в момент, когда президент США Дональд Трамп проводил в Белом доме совещание, на котором, в том числе, обсуждались вопросы, связанные с социальными сетями, передает РИА Новости.
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Интернет , Дональд Трамп , РИА Новости , Бразилия , США , Япония
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