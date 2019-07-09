Французы закручивают гайки в Интернете

Национальная ассамблея Франции во вторник рассмотрит закон против киберненависти. Если он пройдет голосование, то в сентябре его судьбу решит уже верхняя палата французского парламента — Сенат.

Основная идея — обязать соцсети, интернет-форумы и поисковые системы удалять тексты с агрессивным посылом в течение двадцати четырёх часов. Иначе сайты ждут штрафы в сотни тысяч евро. "Доложить" о нарушениях может любой желающий.

Также предусмотрены шаги по борьбе с анонимностью в сети, сообщает телеканал "Россия 24". За это, в частности, ранее выступал президент Франции Эммануэль Макрон . Недопустимой считается дискриминация по полу, происхождению и многим другим параметрам.

Пятая республика опирается на опыт Германии, где подобные правила уже существуют. Вместе с тем, поправки при подготовке законопроекта во Франции исчисляются сотнями, а общественная дискуссия пока далека от завершения.