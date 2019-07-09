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Instagram ввел функции по защите пользователей от травли в интернете 

ТАСС + ещё 1 41 минуту назад
Фото: Reuters
Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, ввела нововведения, направленные на борьбу с проявлениями ненависти и травли в интернете. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении компании.
Согласно распространенным данным, одним из новшеств станет механизм, позволяющий с помощью искусственного интеллекта определять, какую лексику использует тот или иной пользователь в своих публикациях или комментариях. В случае, если подпись будет расценена как оскорбительная, автору будет предложено изменить ее с использованием менее резких слов и оборотов.
Еще одной инновацией в соцсети станет появление функции Restrict ("Ограничить" — с англ.), которая позволит пользователям скрывать чужие оскорбительные комментарии под своими публикациями. При этом обидчики смогут продолжить их писать, но видеть их будут лишь они сами. По мнению разработчиков, это позволит жертвам травли в интернете избежать конфликтов в реальной жизни, как это может происходить, если они просто удаляют обидные комментарии в свой адрес. Нововведения, по данным компании, вступят в силу уже в ближайшее время.
Приложение Instagram, предназначенное для публикации фото и видеороликов, было запущено в октябре 2010 года и изначально предназначалось лишь для мобильных устройств от компании Apple. В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. Тогда же компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, купила Instagram за $1 млрд В июне прошлого года число пользователей социальной сети превысило 1 млрд человек.
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Комментарии
Интернет , Apple
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