Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети

На сайте Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию, опубликованную в Twitter пользователем @nxyxm.

"Если Вы видите пляж, океан и небо, камни и звезды, значит Вы художник. Только это не картина. Это нижняя часть автомобильной двери, которой требуется ремонт", — подписал он изображение.

Некоторые пользователи признались, что им потребовалось несколько минут, чтобы найти подвох. Другие же так и не смогли разобраться в увиденном.

"Все мы художники в этот чудесный день", — написал meizer.

"Вот и узнал, что я — художник, который ни разу за всю жизнь не занимался ничем даже отдаленно напоминающим творчество", — сыронизировал shaktigusain29.