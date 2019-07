«Люди стоят, проститутки»: сбой раскрыл тайну Facebook

Facebook сообщил о восстановлении работы социальной сети, а также принадлежащих компании Instagram и WhatsApp — в течение нескольких часов пользователи жаловались на невозможность отправить сообщения или загрузить фотографию. Как оказалось, этот сбой невольно приоткрыл завесу тайны, и теперь юзеры знают, как искусственный интеллект воспринимает их личные фотографии. Насколько ИИ Facebook преуспел в распознавании людей — в материале «Газеты.Ru».

3 июля в работе Facebook, а также принадлежащих ей Instagram и WhatsApp произошел сбой. Об этом свидетельствовали данные портала DownDetector.

США, Великобритании, Германии, Первые жалобы на невозможность корректной работы были зафиксированы в 17:50 по московскому времени. Больше всего сообщений о неполадках поступало из России Франции и других стран.

В случае с работой социальной сети Facebook пользователи сообщали о затруднениях с доступом к веб-сайту, некорректной загрузке фотографий. У многих они вообще не отображались.

По данным сервиса, 82% пользователей жаловались именно на проблемы с загрузкой картинок.

«Сегодня у некоторых людей и компаний наблюдались трудности с отправкой сообщений, видео и других файлов в наших приложениях. Эта проблема решена, и теперь все работает на 100% для всех. Мы извиняемся за доставленные неудобства», — говорится в официальном твиттере Facebook.

Кстати, некоторые пользователи из России заподозрили, что в неполадках у Facebook виноват Роскомнадзор . В ведомстве отреагировали на это заявление с юмором, назвав это заявление фейком.

«Ну, что мы можем сказать на это? «Неси еще патроны, Петька!»», — сообщил надзорный орган в своем твиттер-аккаунте, прикрепив изображение с Чапаевым.

Пока Facebook еще занимался решением проблемы, некоторые пользователи могли зайти в социальную сеть, но при этом не видели изображения. Вместо фотографий были только белые прямоугольники, которые сопровождались текстом.

При этом текст не являлся подписью к снимку, которую оставил пользователь — это были фразы, сгенерированные искусственным интеллектом.

Как оказалось, ИИ социальной сети неплохо «натренирован» и без проблем распознает как людей на фото, так и их окружение. Так, один пользователь заявил о том, что его аватарка в Facebook подписана искусственным интеллектом так: «Это изображение может содержать следующее: мужчина, борода».

— Zack Whittaker (@zackwhittaker) 3 июля 2019 г.

«Если честно, это вполне точное описание меня», — отметил юзер.

А вот журналистке Даниэль Абриль повезло меньше. Как следует из скриншота, опубликованного в твиттере, фотография, на которой присутствует сама Абриль и ее подруги, подписана так: «Пять человек, включая Даниэль Абриль, люди улыбаются, люди стоят, проститутки, на улице».

«Это ошибка? Почему женщины на моей фотографии считаются проститутками?» — возмущается журналистка.

Другие пользователи тоже поделились своими скриншотами, каждый из которых, не считая случая с Абриль, довольно точно описывает фотографию. Таким образом, можно заметить, что ИИ в Facebook неплохо справляется со своей работой.

Разумеется, у многих юзеров появился закономерный вопрос — где хранятся собранные о них данные и кто имеет к ним доступ. Не секрет, что Facebook работает по рекламной бизнес-модели, зарабатывая на объявлениях от рекламодателей. Для того, чтобы как можно точнее настроить таргетинг, социальной сети нужна любая информация о своих пользователях, которой те готовы делиться, даже неосознанно.

Так, например, если человек часто публикуют фотографии с собакой, и искусственный интеллект распознает и запоминает животное, то система закономерно полагает, что у пользователя есть домашний питомец, а потому предлагает ему купить корм или ошейник с поводком.

Конечно, использование Facebook искусственного интеллекта для своих нужд не является сюрпризом, но потенциал и возможности ИИ даже на данном этапе развития поражают. Компьютерные технологии могут извлекать информацию о человеке буквально из каждого байта данных, которые он загружает в онлайн. Таким образом, крупные IT-компании, чьими услугами мы пользуемся на ежедневной основе, знают о нас слишком многое. Не исключено, что после бума социальных сетей, пришедшегося на конец нулевых, через пару лет начнется эра массового отказа от онлайн-платформ и медиа-площадок, чтобы сохранить фрагменты приватности, которые у нас остались.