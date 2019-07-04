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Создан способный взбесить любого сайт 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бельгийская студия Baggar создала самый неприятный сайт в интернете — User Inyerface, в котором воплотила худшие элементы современного веб-дизайна, сообщает The Next Web.
Портал представляет из себя мини-игру, в которой по сюжету нужно заполнить небольшую онлайн-форму. Однако каждый элемент выполнен так, чтобы вывести пользователя из себя. На первом же экране для перехода к анкете кнопки расположены неправильно, нужная ссылка замаскирована. Переход возможен только при нажатии слова HERE.
Следующие страницы работают еще хуже. Постоянно появляются всплывающие окна, напоминающие о длительности заполнения, закрыть которые нельзя привычным способом. Галочки о несогласии с условиями требуется убирать, а не нажимать, чтобы перейти на следующий экран.
При вводе пароля также введены отдельные сложности — вроде требований к длительности, наличию тех или иных латинских букв. Ввод параметра возраста происходит через неудачно сделанные ползунки, месяцы расположены в списке по алфавиту, а не по порядку. В конце появляется CAPTCHA с изображениями, которую также затруднительно пройти из-за умышленных усложнений в элементах дизайна.
По итогу сайт показывает время, которое потребовалось на заполнение онлайн-формы, несмотря на все возникшие сложности. Таким образом Baggar показала, как некачественный дизайн может влиять на работу с сайтом и сильно испортить впечатление клиентов от компании.
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