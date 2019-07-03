Глобальный сбой: что случилось с Facebook, Instagram и WhatsApp

Германии, России, США и Франции. Технические сбои произошли в работе интернет-сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. Так, многие пользователи фейсбука отмечают проблемы с загрузкой фотографий. Кроме того, при попытке входа в соцсети открывается пустая страница. В основном, сбои были зарегистрированы на территории Великобритании

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдаются сбои, сообщил сервис Downdetector, который занимается отслеживанием глобальных проблем в работе популярных интернет-ресурсов.

Так, первые технические неполадки были зафиксированы в 17.50 мск. Тогда жители Великобритании, Германии, России, США и Франции пожаловались на некорректную работу сервисов.

У пользователей вотсапа возникли проблемы, прежде всего, с подключением к серверу. Кроме того, у некоторых юзеров не проигрывались голосовые сообщения. В Великобритании, Испании , Германии и других странах также жалуются на проблемы с получением и отправкой сообщений в мессенджере.

В случае с работой социальной сети Facebook пользователи сообщали о затруднениях с доступом к веб-сайту, некорректной загрузке фотографий. У многих они вообще не отображались. По данным сервиса, 82% пользователей жаловались именно на проблемы с загрузкой картинок, 10% не устраивала работа новостной ленты.

Также по словам юзеров, когда они пытались зайти в фейсбук, как с мобильной, так и с обычной версии, у них появлялся белый экран, который не менялся при перезагрузке. Такие жалобы составляли 6%.

Больше всего проблем с работой соцсети зафиксировано в США, Западной Европе, Сингапуре, Перу и Бразилии.

В свою очередь, пользователи инстаграма испытывали трудности при загрузке приложения. Во время пика на проблемы с работой приложения пожаловались 11,4 тыс. человек. По данным сервиса по отслеживанию технических неполадок, 89% пользователей жаловались на некорректную работу новостной ленты, жалобы 6% юзеров связаны с веб-сайтом соцсети, 3% — с авторизацией. Жалобы, связанные с работой этого сервиса, поступали, в основном, из США, западноевропейских стран, Бразилии, Гонконга и Сингапура. Много обращений приходило из Москвы и Киева.

«Мы знаем о сбоях в работе наших приложений и прилагаем все усилия, чтобы решить проблему как можно скорее», — сказали в пресс-службе Facebook в ответ на запрос РБК.

В то же время, как отмечает РИА «Новости», сбои в работе приложения начались около 15.45 мск. Жалобы от российских пользователей поступали, в основном, от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Отметим, что даже спустя три часа сообщения с проблемами в работе сервисов продолжают поступать.

Это не единственный сбой при работе этих приложений за последний месяц. Так, 18 июня пользователи социальной сети Instagram из ряда стран сообщали о сбое в работе сервиса. Об этом также сообщил сайт Downdetector.

В тот день сбои начались примерно в то же время, что и в среду, 3 июля — около 17.25 мск. На работу приложения жаловались жители таких стран, как США, Великобритании, Франции, Португалии, Испании, Италии и других стран. В то же время с проблемами в работе приложения столкнулись и российские пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

В середине июня технические неполадки были все теми же. По данным Downdetector, 83% пользователей инстаграмма сообщили о проблемах с новостной лентой, жалобы 10% связаны с веб-сайтом соцсети, 6% — с авторизацией.

В тот же день только ночью и утром произошел сбой и в работе мессенджера WhatsApp. Как сообщал портал, перебои стали отмечаться с 2.02 мск, пиком жалоб пользователей на сбои в работе приложения было 581 обращение. К 11 утра по Москве Downdetector не зарегистрировал ни одной жалобы.

Проблемы были связаны, в основном с доставкой и получением сообщений, 18% пожаловавшихся отмечали некорректное соединение. С техническими сбоями столкнулись европейские пользователи из Испании, Великобритании, Германии и Италии, а также юзеры из Латинской Америки (Бразилии, Перу, Колумбии и Мексики).

Но сбой дают не только Facebook, Instagram и WhatsApp. Так, в ночь на 27 июня отмечался сбой в работе интернет-энциклопедии «Википедия». По данным сервиса Downdetector, пользователи начали жаловаться в 3.38 мск на работу сайта — 88% сообщений об этой проблеме. Кроме того, у 11% юзеров возникли проблемы со входом на сайт.

Согласно карте сервиса, больше всего обращений поступало из США, Великобритании, Испании, Португалии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Швейцарии, Чехии, Австрии, Хорватии, Польши, Украины и Белоруссии. В России о проблемах сообщили пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Томске, Иркутске и Хабаровске.