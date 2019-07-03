Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователи в нескольких странах сообщают о сбое в работе Facebook 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: Reuters
Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается в среду в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 09:53 по времени Восточного побережья США [16:53 мск]", — говорится в сообщении.
Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США и Нидерландах. С проблемами также столкнулись в Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Польше и Франции. О сбоях в России пока не сообщается.
ТАСС: последние новости
В работе Instagram произошел сбой Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp СЖР организовал сбор средств для редакций газет в Тулуне, пострадавших от паводка
Интернет , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны опубликовало имена погибших подводников3
В команде Зеленского нашли россиянина8
Пока вы не уснули: почему погибли Герои России30
Гигантский смерч разрушил город в Китае3
Путин присвоил ЧП в Иркутской области особый статус5
Видео
02:13
Пока вы не уснули: почему погибли Герои России
В мире
00:15
Названа причина пожара на секретной подлодке
Происшествия
01:01
Гигантский смерч разрушил город в Китае
Катастрофы Погода
00:28
«Все бандиты заезжают на перрон»
Шоу-бизнес
13:39
Россия «катастрофически теряет» россиян
Общество Статьи
01:17
«Путин не ценит слабость»
В мире Политика
02:13
Появились фотографии погибших подводников
Происшествия
00:15
Шойгу рассказал подробности ЧП с подводниками
Происшествия Армия
00:27
В Донбассе обнаружены британские БТР
Оружие В мире
01:17
Названа тема встречи Путина с правительством
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение