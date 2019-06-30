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Илон Маск потерял три спутника 

Lenta.ru + ещё 7 20 минут назад
Фото: Reuters
Три из 60 спутников компании SpaceX, которые были запущены в космос в мае с целью обеспечения жителей Земли широкополосным доступом в интернет, были потеряны. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на заявление SpaceX.
Спутники потеряли связь с Землей и перестали функционировать. Причины произошедшего компания не раскрывает. Спутники будут пассивно сходить с орбиты в течение ближайшего года.
Остальные 57 спутников остаются исправными, однако на свою окончательную орбиту вышли только 45 из них. Еще два спутника будут намерено спущены обратно на Землю с целью протестировать процесс их утилизации по окончании срока службы.
Спутники были выведены на орбиту 24 мая ракетой-носителем Falcon 9 в рамках миссии Starlink, призванной обеспечить глобальный доступ к интернету. Сообщалось, что развертывание космических аппаратов прошло успешно.
После запуска спутников, ученые рассказали об опасности стартовавшей программы SpaceX — увеличение количества спутников осложнит астрономические наблюдения с помощью наземных радиотелескопов, а также может стать причиной увеличения количества мусора на орбите.
Программа обеспечения глобального доступа к интернету Starlink, анонсированная SpaceX в январе 2015 года, предполагает запуск на орбиту высотой 1110-1325 километров 4425 аппаратов, а на высоту 335-346 километров — 7518 аппаратов. Масса каждого спутника — 386 килограммов. Заявляемая пропускная способность канала связи составит один гигабит в секунду на одного пользователя.
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Интернет , Наука и техника , Технологии , Илон Маск , SpaceX
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