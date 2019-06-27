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Западные спецслужбы атаковали «Яндекс» 

Рамблер 45 минут назад
Западные спецслужбы пытались взломать серверы компании «Яндекс» в 2018 году, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, атака была произведена с помощью вредоносной программы Region, которую использует альянс спецслужб Five Eyes, в который входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США.
Об использовании странами Five Eyes вредоносного кода Regin впервые в 2014 году рассказал экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.
Хакеры собирались выяснить, как именно «Яндекс» устанавливает подлинность страниц своих пользователей, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию для доступа к переписке пользователей.
Агентство отмечает, что атака была произведена с целью шпионажа, а не кражи или порчи интеллектуальной собственности.
Как сообщает ТАСС, в пресс-службе «Яндекса» подтвердили, что в 2018 году была зафиксирована атака, и заявили, что специалисты компании ее нейтрализовали на начальном этапе и без причинения ущерба.
«Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов "Яндекса"», — заверили в компании.
Комментарии28
Интернет , Видео , Наука и техника , Эдвард Сноуден , Яндекс , ЦРУ , Reuters , Австралия , Канада , Новая Зеландия , США , Великобритания
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