Западные спецслужбы атаковали «Яндекс»

Западные спецслужбы пытались взломать серверы компании «Яндекс» в 2018 году, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США. По данным агентства, атака была произведена с помощью вредоносной программы Region, которую использует альянс спецслужб Five Eyes, в который входят Австралия

Эдвард Сноуден. Об использовании странами Five Eyes вредоносного кода Regin впервые в 2014 году рассказал экс-сотрудник ЦРУ

Хакеры собирались выяснить, как именно «Яндекс» устанавливает подлинность страниц своих пользователей, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию для доступа к переписке пользователей.

Агентство отмечает, что атака была произведена с целью шпионажа, а не кражи или порчи интеллектуальной собственности.

Как сообщает ТАСС , в пресс-службе «Яндекса» подтвердили, что в 2018 году была зафиксирована атака, и заявили, что специалисты компании ее нейтрализовали на начальном этапе и без причинения ущерба.