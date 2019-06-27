Западные спецслужбы попытались взломать сервисы «Яндекса»

Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 года попытались взломать сервисы российской компании «Яндекс» , сообщили СМИ со ссылкой на четыре знакомых с ситуацией источника.

Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Для кибератаки на «Яндекс» использовалось вредоносное программное обеспечение Regin. Он связан с разведслужбами США Канады . Спецслужбы в этих странах от комментариев отказались, сообщает Reuters.

Какая именно из этих пяти стран стояла за атакой на «Яндекс», определить невозможно, сообщили источники агентства. Попытки взлома происходили в период с октября по ноябрь 2018 года.

Официальный представитель «Яндекса» Илья Грабовский подтвердил, что этот инцидент имел место быть, но отказался сообщить дополнительные подробности.

«Эта атака была обнаружена службой безопасности «Яндекса» на очень ранней стадии. Попытка была полностью нейтрализована до того, как был нанесен какой-либо ущерб», — сказал он.

Источники, которые описали атаку, сообщили, что хакеры искали техническую информацию, которая могла бы объяснить, как «Яндекс» аутентифицирует учетные записи пользователей. Это может помочь шпионам выдавать себя за пользователя «Яндекса» и получать доступ к его личным сообщениям.

По данным источников, взлом был направлен на шпионаж, а не на нарушение или кражу интеллектуальной собственности. Хакеры пытались взломать сервисы «Яндекса» в течение по крайней мере нескольких недель, утверждает агентство.

Позже «Яндекс» подтвердил информацию Reuters о том, что западные спецслужбы пытались взломать сервисы компании, передает ТАСС.

Ранее в четверг замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов заявил, что основным источником кибератак на информационные объекты в России являются США.