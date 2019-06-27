В России появятся новые зоны с 5G

К 2024 году в России появятся 25 пилотных зон, где будут внедрены системы мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом в четверг, 27 июня, сообщается на сайте АНО «Цифровая экономика».

Как отмечается, все пилотные зоны будут созданы на основе оборудования российского производства. Ожидается, что к этому времени доля абонентов, пользующихся сетями 5G на территории страны, превысит 10 процентов.

Реализацию проекта предполагает дорожная карта по беспроводным технологиям, которую одобрила рабочая группа АНО «Цифровая экономика». «Документ был поддержан с некоторыми замечаниями, после устранения которых его представят в правительство», — уточнил директор по направлению «Цифровые технологии» организации Сергей Наквасин.

Ранее положительную оценку рабочей группы получили дорожные карты по квантовым технологиям, виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), искусственному интеллекту и распределенному реестру, новым производственным технологиям и по робототехнике и сенсорике.

Работа над этими проектами ведется в рамках федеральной программы «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика», на выполнение которой в общей сложности планируется направить 451,8 миллиарда рублей. Ее главная цель — создание и развитие «сквозных» цифровых технологий, которые окажут существенное влияние на все сферы экономики и жизни общества.