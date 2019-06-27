Взлом России: найден главный источник кибератак

Европейского союза. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) рассказал об основном источнике кибератак, направленных против России . Как оказалось, российские интернет-ресурсы подвергаются хакерским взломам с территории США

Кибератаки на российские интернет-ресурсы в основном исходят из центров управления, расположенных на территории США и Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николая Мурашова.

Мурашов заявил о том, что около трети всех центров управления ботнетами находятся в Штатах, приведя статистику компаний McAfee и IBM . Согласно McAfee, 31% центров управления бот-сетями находится в США, 11% — в Германии , 6% — во Франции , 5% — в Алжире и 4% — в России. По данным IBM, на долю США приходится 36%, а на Россию — только 4,9%.

«Для атак на российские информационные ресурсы, как правило, используются центры управления, локализованные на территории Евросоюза и США», — заявил заместитель главы ведомства.

По словам Мурашова, в последнее время киберпреступники постоянно совер