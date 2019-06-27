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Хитрый лис: браузер Mozilla научился обманывать рекламу 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Браузер Mozilla Firefox научился обманывать рекламодателей, которые показывают пользователям контекстную рекламу на основании информации, полученной из cookie-файлов.
Track THIS позволяет полностью изменить контекстную рекламу и сбить с толку рекламодателей, которые собирают информацию о привычках пользователей без их согласия. Приложение открывает сразу сто вкладок, и эта информация позволяет полностью изменить контекстную рекламу на странице.
Доступны четыре типа «пользователей» Firefox: Hypebeast, Filthy Rich, Doomsday или Influencer. Вкладки открываются от их имени на основе их же придуманных интересов.
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Интернет , Наука и техника
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