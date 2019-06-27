Хитрый лис: браузер Mozilla научился обманывать рекламу

Браузер Mozilla Firefox научился обманывать рекламодателей, которые показывают пользователям контекстную рекламу на основании информации, полученной из cookie-файлов.

Track THIS позволяет полностью изменить контекстную рекламу и сбить с толку рекламодателей, которые собирают информацию о привычках пользователей без их согласия. Приложение открывает сразу сто вкладок, и эта информация позволяет полностью изменить контекстную рекламу на странице.

Доступны четыре типа «пользователей» Firefox: Hypebeast, Filthy Rich, Doomsday или Influencer. Вкладки открываются от их имени на основе их же придуманных интересов.