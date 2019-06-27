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YouTube даст пользователям возможность управления разделом рекомендаций 

Ruvod.com + ещё 1 3 часа назад
Фото: Reuters
Им объяснят причины попадания видео в рекомендованные и позволят убирать каналы целиком из этого раздела.
Пользователи YouTube получат больше контроля над своей главной страницей на этой платформе. Об этом сообщается в официальном блоге компании.
В частности, они смогут удалять целые каналы из раздела рекомендаций. Для этого нужно будет нажать на три точки около видео и указать «Не рекомендовать этот канал».
У предложенных видео будет блок с пояснением, почему этот ролик попал в раздел рекомендаций.
Также на главной странице пользователя появится поиск видео по определенным темам — он будет доступен наверху главной страницы.
Изменения сначала появятся в мобильной, а позже и в десктопной версии YouTube.
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