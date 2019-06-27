Им объяснят причины попадания видео в рекомендованные и позволят убирать каналы целиком из этого раздела.
Пользователи YouTube получат больше контроля над своей главной страницей на этой платформе. Об этом сообщается в официальном блоге компании.
В частности, они смогут удалять целые каналы из раздела рекомендаций. Для этого нужно будет нажать на три точки около видео и указать «Не рекомендовать этот канал».
У предложенных видео будет блок с пояснением, почему этот ролик попал в раздел рекомендаций.
Также на главной странице пользователя появится поиск видео по определенным темам — он будет доступен наверху главной страницы.
Изменения сначала появятся в мобильной, а позже и в десктопной версии YouTube.