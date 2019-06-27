YouTube даст пользователям возможность управления разделом рекомендаций

Им объяснят причины попадания видео в рекомендованные и позволят убирать каналы целиком из этого раздела.

Пользователи YouTube получат больше контроля над своей главной страницей на этой платформе. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

В частности, они смогут удалять целые каналы из раздела рекомендаций. Для этого нужно будет нажать на три точки около видео и указать «Не рекомендовать этот канал».

У предложенных видео будет блок с пояснением, почему этот ролик попал в раздел рекомендаций.

Также на главной странице пользователя появится поиск видео по определенным темам — он будет доступен наверху главной страницы.

Изменения сначала появятся в мобильной, а позже и в десктопной версии YouTube.