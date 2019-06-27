«Мы должны их штрафовать»: Трамп засудит всю Долину

Дональд Трамп продолжает обвинять Кремниевую долину в предвзятости к себе и угрожает американским IT-компаниям судом. По мнению американского лидера, социальные сети и онлайн-платформы благоволят демократам, из-за чего он теряет тысячи потенциальных подписчиков в своем твиттере.

«Нам стоит подать в суд на Google и Facebook, и прочих. Так мы, наверное, и сделаем», — заявил глава государства.

При этом Трамп не прояснил, за что именно правительству следует судиться с Кремниевой долиной. Впрочем, ранее в начале июня он упоминал штрафы для IT-компаний, связанные с их антимонопольными практиками. Президент признал, что IT-гиганты, вероятно, нарушают закон, и отметил, что Европейский союз «постоянно с ними судится», имея в виду серию антимонопольных штрафов Еврокомиссии в адрес Google, крупнейших из которых достиг $5 млрд

«Они [Европейский союз] получают все деньги! Это мы должны их штрафовать, это же наши компании», — заявил Трамп в интервью.

Кроме того, Дональд Трамп отметил, что Google будет пытаться «повлиять» на президентские выборы 2020 года, назвав поисковую систему «абсолютно предвзятой».

Это далеко не первый раз, когда Трамп выражает свои претензии в адрес «корпорации добра». В августе прошлого года президент в своем Twitter бездоказательно обвинил Google в том, что поисковик намеренно демонстрирует только негативные новости, посвященные американскому президенту.