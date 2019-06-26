Роскомнадзор пригрозил Google новым делом

«Мы уже в процессе составления [протокола], административное дело находится в процессе развития», — сказал он. Жаров пояснил, что такое решение принято потому, что Google продолжает фильтровать запрещенный в России контент на уровне 68-70 процентов, а не на все 100 процентов.

Ранее сообщалось, что компания Google начала удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России. Для этого она руководствовалась реестром, который ведет Роскомнадзор.

1 февраля 2019 года Google заплатил штраф в 500 тысяч рублей за неисполнение нового закона, обязывающего проводить фильтрацию поисковой выдачи от тех сайтов, которые находятся в реестре запрещенной информации в России.

Единый реестр запрещенных сайтов действует в России с 2012 года. В него включены страницы, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицида и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты, доступ к которым ограничен на территории страны.