Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор пригрозил Google новым делом 

Lenta.ru + ещё 4 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило все необходимые данные, чтобы завести новое административное дело в отношении компании Google, передает ТАСС.
«Мы уже в процессе составления [протокола], административное дело находится в процессе развития», — сказал он. Жаров пояснил, что такое решение принято потому, что Google продолжает фильтровать запрещенный в России контент на уровне 68-70 процентов, а не на все 100 процентов.
Ранее сообщалось, что компания Google начала удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России. Для этого она руководствовалась реестром, который ведет Роскомнадзор.
1 февраля 2019 года Google заплатил штраф в 500 тысяч рублей за неисполнение нового закона, обязывающего проводить фильтрацию поисковой выдачи от тех сайтов, которые находятся в реестре запрещенной информации в России.
Единый реестр запрещенных сайтов действует в России с 2012 года. В него включены страницы, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицида и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты, доступ к которым ограничен на территории страны.
Последние новости
Россия продлила санкции против Украины, США и Евросоюза ФСБ предотвратила теракт и уничтожила боевика ИГ Совфед одобрил закон о приостановлении ракетного договора
Комментарии
Интернет , Александр Жаров , Роскомнадзор , Google , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский дрон-камикадзе показали в действии76
Перечислены три попытки России расколоть Запад20
МИД ответил на ноту США67
Жилой дом обрушился в Вене4
Рожать вместо учебы. Чиновница дала совет девочкам91
Видео
00:41
Российский дрон-камикадзе показали в действии
Армия Оружие
03:39
«Полная задница». Крымский мост предложили разобрать
Общество
05:07
Названа еще одна версия гибели группы Дятлова
Происшествия
00:56
Рожать вместо учебы. Чиновница дала совет девочкам
Общество
15:09
Мантуров объяснил большие траты на командировки
Политика
02:57
МИД ответил на ноту США
Политика
05:31
Названо время встречи Путина и Трампа
Политика Ближний Восток
02:57
США направили России ноту протеста
В мире Ближний Восток
04:26
«Дайте денег»: в Сети появилось обращение Зеленского к Коломойскому
В мире Украина
01:16
Зеленский потянулся к стандартам НАТО
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение