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Зеленский разрешит украинцам пользоваться российскими соцсетями 

News.ru 28 минут назад
Фото: globallookpress.com
В ближайшее время жители Украины вновь смогут пользоваться российскими социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также популярными сервисами «Яндекс» и Mail.ru, заблокированными в 2017 году на территории страны указом действовавшего тогда президента Петра Порошенко.
По данным источников издания Elise Journal, команда нового украинского лидера Владимира Зеленского готовится отменить запрет, так как ограничения в отношении этих сайтов являются неоправданными.
Кроме того, газета связала блокировку российских сервисов с «меркантильными целями» Порошено.
Более 70% жителей Украины поддержали снятие запрета на пользование российскими социальными сетями, назвав блокировку введением цензуры в Интернете.
Ранее News.ru писал о том, что петиция об отмене запрета пользования российскими сайтами и социальными сетями появилась на сайте президента Украины. Речь идёт об «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru. По словам авторов документа, введённый в 2017 году запрет является ограничением свободы человека. Они заявили, что украинцы имеют право самостоятельно выбирать, с кем общаться.
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Комментарии
Интернет , В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Яндекс , Mail.ru Group
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