Зеленский разрешит украинцам пользоваться российскими соцсетями

В ближайшее время жители Украины вновь смогут пользоваться российскими социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также популярными сервисами «Яндекс» Mail.ru , заблокированными в 2017 году на территории страны указом действовавшего тогда президента Петра Порошенко

По данным источников издания Elise Journal, команда нового украинского лидера Владимира Зеленского готовится отменить запрет, так как ограничения в отношении этих сайтов являются неоправданными.

Кроме того, газета связала блокировку российских сервисов с «меркантильными целями» Порошено.

Более 70% жителей Украины поддержали снятие запрета на пользование российскими социальными сетями, назвав блокировку введением цензуры в Интернете.

Ранее News.ru писал о том, что петиция об отмене запрета пользования российскими сайтами и социальными сетями появилась на сайте президента Украины. Речь идёт об «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru. По словам авторов документа, введённый в 2017 году запрет является ограничением свободы человека. Они заявили, что украинцы имеют право самостоятельно выбирать, с кем общаться.