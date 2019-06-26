Мускулистая ворона напугала пользователей Сети

朝から衝撃をありがとう。

心臓に悪い、 pic.twitter.com/fDlOGiumD6— LIWJATAN (@keita_simpson) 20 июня 2019 г. В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлена опирающаяся на крылья ворона. Ролик в твиттере опубликовала пользовательница LIWJATAN.

"Спасибо за шок сегодня утром. Это вредно для моего сердца", — написала она.

На данный момент оригинальная запись набрала почти десять миллионов просмотров, 114 тысяч ретвитов и 252 тысячи лайков. Ролик стали размещать и в других социальных сетях.

コスプレゴリラに見えた。 pic.twitter.com/dvwXgWJ7XG— モリング✍️似顔絵TikTok厳選クリエイター (@moringpower) 22 июня 2019 г. Многим пользователям показалось, что птица в этой позе похожа на гориллу.

"Ворона-горилла будет преследовать вас во сне и наяву", — говорится в посте портала The Poke. pic.twitter.com/9BjYHL0beN— ツイ廃絵師（山形） (@yamagatasyohei) 22 июня 2019 г.

"Психолог: не бойтесь вороны-гориллы, ее не существует. Я смотрю из окна, а там это", — пошутил llama.

Объяснение необычному ролику нашла орнитолог Кейли Свифт. По ее словам, таким образом птица принимает солнечные ванны. При этом ворона опустила крылья и поджала хвост, оперевшись на лапы, которые не видно из-за угла съемки, написала она в твиттере.