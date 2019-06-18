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Кассир «Пятерочки» с татуировкой на лице удивил пользователей сети 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @badsirrope
В интернете обсудили кассира сети супермаркетов «Пятерочка» с татуировками на лице и руках. Фотографию опубликовал пользователь Twitter @badsirrope.
«Доказательство того, что даже с татуировкой на лице можно найти нормальную работу», — подписал свою публикацию пользователь.
Некоторые пользователи высмеяли необычный внешний вид кассира. «Когда не взяли в реперы и пришлось идти в „Пятерочку“», — поиронизировал @ordicyn. «Это знак качества», — отметил @moyn1ckzanyat.
Другие юзеры наоборот положительно оценили наличие татуировок на видных местах и поинтересовались, где работает молодой человек. «Нужно навестить чувака, самый классный кассир города», — восхитился @RCalrussian.
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