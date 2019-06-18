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Кричащий Киану Ривз позабавил пользователей сети 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Кадр видео
Видео с Киану Ривзом, кричащим во время съемок фильма «Матрица: Перезагрузка», было опубликовано на портале Reddit пользователем thisisnotp0rn.
На кадрах видно, как Ривз кричит в камеру во время съемок одной из сцен, а режиссеры фильма Вачовски дают ему указания. В конце видео актер сидит с красными пятнами на лице и о чем-то разговаривает с мужчиной рядом.
Ролик привлек внимание пользователей сети. «Забавно, потому что именно так реагирует большинство людей на фильм!» — отметил I_am_the_fat_man. «Это более сильные эмоции, чем я привык видеть у него», — поиронизировал Layden87.
EpicColeTBoss отметил, что никогда не понимал людей, которые ненавидят последние два фильма трилогии. «Я всегда наслаждался ими», — заключил он.
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Интернет , Шоу-бизнес , Киану Ривз
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