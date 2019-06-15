Искусственный интеллект — находка для шпиона

Associated Press рассказало об использовании искусственного интеллекта в международном шпионаже. По словам экспертов агентства, с его помощью в профессиональных социальных сетях создаются фейковые профили, позволяющие неизвестным втереться в доверие к бизнесменам, ученым и политикам.

Кейти Джонс выглядит как леди 30-40 лет с правильным лицом и рыжими волосами. Она работает в известном исследовательском центре, имеет в контактах LinkedIn экспертов из Брукингского института и фонда «Наследие», может похвастаться связями с заместителем помощника госсекретаря США , советником сенатора и экономистом, которому прочат место в Федрезерве

Алексей Шматко. Проблема в том, что Кейти не существует. Все в ее профиле — от впечатляющего резюме до влиятельных друзей — результат работы неизвестной организации, а может быть, даже разведки. Даже ее фотография была создана с использованием искусственного интеллекта, что подтвердили AP сразу несколько экспертов в этой области. Откуда тогда у нее в друзьях реальные люди? О своем опыте работы с LinkedIn рассказывает бизнесмен из Великобритании

Алексей Шматко, бизнесмен из Великобритании: «Просто так запросов от незнакомых людей я не принимаю, тем более есть история человека, там, где он работал, сроки, с какого по какое время работал. Если понятный человек, из понятной компании, с понятной целью, почему нет. Собственно, для этого соцсеть и создана. Периодически разные люди обращаются со всякими непонятными предложениями, просто не добавляю в друзья, баню. Как правило, просят проинвестировать там в какую-то компанию, в какой-то инвестиционный фонд, какие-то там акции, в этом духе. Я, конечно, не склонен предаваться паранойе, но думаю, что шпионы ко мне не обращались».

Дело в том, что новый шпионаж в основном работает не точечно, а массово. Бойцы невидимого фронта не вербуют перспективные контакты в барах или на конференциях, рискуя быть раскрытыми, а проводят ковровую бомбардировку интернета запросами в друзья.

Некоторые пользователи добавляют всех без разбора, но это не просто цифра у вас в профиле, но и знак качества для профиля шпиона. Позднее, когда он постучится в друзья вашему деловому партнеру или подчиненному, те вполне могут решить, что, раз незнакомец знаком вам, значит, он не такой уж и незнакомец. Итог — несуществующая личность легитимизируется в сети. Ситуацию комментирует шеф-редактор портала Агентства кибербезопасности Анатолий Саутин.

Анатолий Саутин, шеф-редактор портала Агентства кибербезопасности: «Конечно, все спецслужбы охотятся за головами. Все спецслужбы в первую очередь интересуют люди, которые связаны с кибербезопасностью, кто работает в госслужбе и на стратегических предприятиях, в нефтедобыче, в финансовом секторе. Поэтому на сегодняшний день шпионов в классическом виде — с какими-то зонтиками, масками и так далее — не существует. Чтобы взломать какую-то сеть — атомную, финансовую, локальную — никто не применяет какие-то сложные системы взлома. Единственный способ ее взломать — это человеческий фактор. Найти такого человека, который в этой системе, найти его слабости, завербовать и с помощью него получить доступ к любой локальной сети. Сегодня это самый простой и проверенный способ взлома».

В материале AP речь идет только об использовании ИИ для создания реалистичных изображений несуществующих людей для профиля, но в перспективе — и уже сейчас — машинный интеллект может произвести революцию, скажем так, на «рынке шпионажа». Можно ли сказать, что уже не болтун, а ИИ — находка для шпиона? Отвечает генеральный директор «НавиРобот» Игорь Кузнецов

Игорь Кузнецов, генеральный директор «НавиРобот»: «Болтун-то будет находкой для шпиона, но в качестве шпиона будет использован искусственный интеллект, который будет намного умнее, скорее всего, шпиона. Потому что пару лет назад еще были сообщения, что тот или иной программный продукт или программная среда уже могут свободно участвовать в дискуссиях. И даже побеждать в дискуссиях, используя в онлайне всю базу знаний из интернета, тут же анализируя ее и приводя очень основательные доводы. Опять же тест Тьюринга давно пройден машинами. То есть искусственный интеллект может выступать в качестве приманки, то есть человека, какого-то вымышленного лица, женщины, мужчины, который может входить в контакт с потенциальным болтуном и выпытывать у него какие-то данные».

Что касается несуществующих лиц, созданных ИИ, то в интернете есть несколько сайтов, где можно потренироваться отличать фейковые фотографии от реальных, например WhichFaceIsReal.com. Смотришь внимательно на два лица, тщательно выбираешь — и ошибаешься, а по спине холодок.

Через несколько десятков попыток все же понимаешь, как замечать размытости и графические артефакты, но это пока что. Прямо сейчас в лабораториях по всему миру мощные нейронные сети учатся обманывать тебя со скоростью миллионов попыток в секунду.