Twitter удалил 4,8 тысячи аккаунтов из Ирана

Венесуэлы и Социальная сеть Twitter удалила 4,8 тысячи учетных записей, предположительно связанных с Ираном , а также значительно меньшее число учетных записей из России Испании , сообщила компания в своем блоге.

Удаленные аккаунты будут добавлены в список подозреваемых в дезинформации, исходящей от правительств различных стран.

"Мы считаем, что люди и организации, имеющие преимущества институциональной власти и сознательно нарушающие условия нашего сервиса, не продвигают здоровые обсуждения, а, напротив, активно работают на то, чтобы их подрывать", — говорится в заявлении.

Компания удалила 4779 аккаунтов, которые, по ее мнению, связанны или напрямую поддерживаются иранским правительством. Из них 1600 аккаунтов "публиковали глобальный новостной контент, часто под таким углом, который способствовал дипломатическим и геостратегическим взглядам иранского государства". Также 2865 учетных записей "включали ряд фальшивых персонажей, целью которых являлись дискуссии о политических и социальных вопросах в Иране и в глобальном масштабе". Еще 248 аккаунтов "участвовали в дискуссиях по Израилю".

Были удалены 4 учетных записей из России по подозрению в связи с Агентством интернет-исследований, которое спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в выборы в США.

Twitter удалил также 130 учетных записей, связанных с движением за независимость Каталонии, и 33 аккаунта из Венесуэлы.