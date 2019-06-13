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Twitter удалил 4,8 тысячи аккаунтов из Ирана 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Социальная сеть Twitter удалила 4,8 тысячи учетных записей, предположительно связанных с Ираном, а также значительно меньшее число учетных записей из России, Венесуэлы и Испании, сообщила компания в своем блоге.
Удаленные аккаунты будут добавлены в список подозреваемых в дезинформации, исходящей от правительств различных стран.
"Мы считаем, что люди и организации, имеющие преимущества институциональной власти и сознательно нарушающие условия нашего сервиса, не продвигают здоровые обсуждения, а, напротив, активно работают на то, чтобы их подрывать", — говорится в заявлении.
Компания удалила 4779 аккаунтов, которые, по ее мнению, связанны или напрямую поддерживаются иранским правительством. Из них 1600 аккаунтов "публиковали глобальный новостной контент, часто под таким углом, который способствовал дипломатическим и геостратегическим взглядам иранского государства". Также 2865 учетных записей "включали ряд фальшивых персонажей, целью которых являлись дискуссии о политических и социальных вопросах в Иране и в глобальном масштабе". Еще 248 аккаунтов "участвовали в дискуссиях по Израилю".
Были удалены 4 учетных записей из России по подозрению в связи с Агентством интернет-исследований, которое спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в выборы в США.
Twitter удалил также 130 учетных записей, связанных с движением за независимость Каталонии, и 33 аккаунта из Венесуэлы.
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Интернет , Наука и техника , Роберт Мюллер , Венесуэла , Иран , Испания
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