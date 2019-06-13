В сети перечислили способы испортить первое впечатление о себе

Пользователи Reddit обсудили, какие самые неприятные и претенциозные замечания они встречали в профилях знакомых. Тред набрал 40 тысяч лайков и стал одним из самых популярных на платформе за несколько часов.

Один из юзеров заявил, что ему запомнился профиль стервозной девушки, которая требовала от новых знакомых интересных путешествий.

«Дания, Швеция, Австралия, Камерун, Таиланд, Япония и многие другие. Потом говорилось, что бывшие привезли ее во Францию и Китай, и что ей не понравилось», — поделился он.

Многие посмеялись над претензиями пользовательницы.

Множество комментаторов сошлись во мнении, что их также раздражают те, кто кичится своей работой или лжет о ней.

«Когда я вижу "работаю не по найму" или "владею собственным бизнесом", но не имею никакой информации об отрасли или о том, чем они занимаются, я сразу думаю о наркоторговле», — саркастически заметил один из пользователей.

Другие предложили варианты наиболее ненавистных им мест работы, которые указывают желающие выделиться: «Генеральный директор (здесь его фамилия) Industries» или «Школа жизни». Некоторые отмечали, что у них сразу портится впечатление о человеке, если они видят, что тот работает в сфере сетевого маркетинга.

«Профили, в которых говорится что-то вроде "вы должны быть такого роста, такого веса или иметь доход не ниже такого-то" и тому подобное», — рассказал о своей неприязни VonMeatstein. Другой юзер поддержал его и заметил, что еще хуже выглядит выражения с флером загадочности: «"Я не такой, как все" или "Ты знаешь мое имя, а не мою историю"», — вспомнил он.

Многие пользователи заявили, что этот тред помог им задуматься о том, не раздражают ли они других людей.