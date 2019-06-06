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В «Яндексе» сообщили о предотвращении кибератаки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Яндекс" совместно с "Лабораторией Касперского" недавно предотвратил спланированную и опасную кибератаку на интернет-компанию, сообщил операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский.
"Яндекс" недавно вместе с "Лабораторией Касперского" смогла выявить одну из таких кибератак на "Яндекс", которая планировалась очень долгое время, которая была очень опасной. И только работая вместе мы смогли её предотвратить", — сказал Абовский на сессии "Цифровые границы: как построить защиту в транспарентном мире" на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Интернет , Наука и техника , Грег Абовский , Лаборатория Касперского , Яндекс , РИА Новости
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