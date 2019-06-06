В «Яндексе» сообщили о предотвращении кибератаки

"Яндекс" недавно вместе с "Лабораторией Касперского" смогла выявить одну из таких кибератак на "Яндекс", которая планировалась очень долгое время, которая была очень опасной. И только работая вместе мы смогли её предотвратить", — сказал Абовский на сессии "Цифровые границы: как построить защиту в транспарентном мире" на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.