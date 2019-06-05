В Windows найдена новая опасная уязвимость

Специалисты в области кибербезопасности обнаружили опасную уязвимость Windows, которая позволяет злоумышленникам обойти блокировку экрана. Данные о бреши опубликованы на странице Института Программной Инженерии американского Университета Карнеги Меллон.

Уязвимость позволяет обойти двухфакторную аутентификацию. Она затрагивает протокол RDP (Remote Desktop Protocol — удаленного рабочего стола) и связана с проверкой подлинности на уровне сети: при возобновлении прерванного подключения с экрана автоматически снимается блокировка.

Таким образом, любой злоумышленник может специально прервать подключение, чтобы позднее перехватить доступ к компьютеру жертвы. Особенность подобной атаки состоит в том, что хакерам необходим физический доступ к захватываемому устройству.

Под угрозу попали некоторые версии Windows 10. Эксперты присвоили уязвимости код CVE-2019-9510.