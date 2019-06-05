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В Windows найдена новая опасная уязвимость 

Lenta.ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: Jeff Chiu / AP
Специалисты в области кибербезопасности обнаружили опасную уязвимость Windows, которая позволяет злоумышленникам обойти блокировку экрана. Данные о бреши опубликованы на странице Института Программной Инженерии американского Университета Карнеги Меллон.
Уязвимость позволяет обойти двухфакторную аутентификацию. Она затрагивает протокол RDP (Remote Desktop Protocol — удаленного рабочего стола) и связана с проверкой подлинности на уровне сети: при возобновлении прерванного подключения с экрана автоматически снимается блокировка.
Таким образом, любой злоумышленник может специально прервать подключение, чтобы позднее перехватить доступ к компьютеру жертвы. Особенность подобной атаки состоит в том, что хакерам необходим физический доступ к захватываемому устройству.
Под угрозу попали некоторые версии Windows 10. Эксперты присвоили уязвимости код CVE-2019-9510.
Ранее сотрудник Google Тэвис Орманди (Tavis Ormandy) обнаружил брешь в защите программы «Блокнот» (Notepad). Брешь позволяет хакерами установить опасный код на устройство жертвы.
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Интернет , Наука и техника , Google
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