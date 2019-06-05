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В Tinder появится выбор сексуальной ориентации 

Инфо 24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Приложение для знакомств Tinder введет новую опцию — выбор сексуальной ориентации. Каждый пользователь сможет определить себя как гетеросексуала, гея, лесбиянку, бисексуала, асексуала, демисексуала, пансексуала, квира или сомневающегося.
Пользователи смогут указать эту информацию в профиле и выбирать для знакомств людей с подходящей ориентацией. Новым пользователям Tinder предложит выбрать сексуальную ориентацию при регистрации.
Сейчас в Tinder можно выбрать между мужчинами, женщинами или представителями обоих полов. Нововведение появится в июне сначала на iOS в нескольких странах — США, Великобритании, Канаде, Ирландии, Индии, Австралии и Новой Зеландии. Роскомнадзор внес сервис для онлайн-знакомств Tinder в реестр распространителей информации 31 мая. Входящие этот в реестр компании обязаны хранить логи сообщений в течение полугода и предоставлять спецслужбам ключи для расшифровки сообщений.
Представитель Tinder подтвердил, что компания передала Роскомнадзору данные для включения в реестр организаторов распространения информации. При этом в сервисе заявили, что не передавали властям данные пользователей.
Внесение в реестр инициируется Федеральной службой безопасности России, после чего РКН направляет интернет-сервисам соответствующие обращения, где компании обязаны сообщить ему свои данные. Но на этом сотрудничество с российскими властями не заканчивается, попадание в реестр ОРИ накладывает на интернет-сервис ряд обязательств согласно федеральным законам 97-ФЗ и 374-ФЗ: собирать и предоставлять по первому требованию силовых органов РФ не только все пользовательские данные, но также переписку, аудио-, видео— и другие материалы пользователей.
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Интернет , Наука и техника , ФСБ , Роскомнадзор
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