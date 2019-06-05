В Tinder появится выбор сексуальной ориентации

Приложение для знакомств Tinder введет новую опцию — выбор сексуальной ориентации. Каждый пользователь сможет определить себя как гетеросексуала, гея, лесбиянку, бисексуала, асексуала, демисексуала, пансексуала, квира или сомневающегося.

Пользователи смогут указать эту информацию в профиле и выбирать для знакомств людей с подходящей ориентацией. Новым пользователям Tinder предложит выбрать сексуальную ориентацию при регистрации.

Сейчас в Tinder можно выбрать между мужчинами, женщинами или представителями обоих полов. Нововведение появится в июне сначала на iOS в нескольких странах — США, Великобритании, Канаде, Ирландии, Индии, Австралии и Новой Зеландии. Роскомнадзор внес сервис для онлайн-знакомств Tinder в реестр распространителей информации 31 мая. Входящие этот в реестр компании обязаны хранить логи сообщений в течение полугода и предоставлять спецслужбам ключи для расшифровки сообщений.

Представитель Tinder подтвердил, что компания передала Роскомнадзору данные для включения в реестр организаторов распространения информации. При этом в сервисе заявили, что не передавали властям данные пользователей.