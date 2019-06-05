Группа разработчиков приложений подала в суд на Apple

Москва , 5 июня — «Вести. Экономика» Группа разработчиков мобильных приложений для iOS подала в федеральный суд в Калифорнии иск против Apple , обвинив компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление истцов.

Истцы считают «неконкурентной» практику продажи приложений для iPhone исключительно через официальный магазин App Store. Утверждается, что Apple использует App Store как рычаг давления на разработчиков — компания забирает себе 30% выручки от продажи приложений и не позволяет устанавливать цены менее $0,99. Также Apple требует, чтобы цены оканчивались на 99 центов.

Иск подан в федеральный суд северного округа Калифорнии Дональдом Кэмероном и компанией Pure Sweat Basketball Inc.

При таких ограничениях «сложно заработать хорошие деньги» в магазине, в котором представлено более 2 млн приложений, отмечают разработчики. В иске сказано, что Apple с самого начала имеет монопольное положение на американском рынке, не позволяя разработчикам продвигать свои приложения для iOS нигде, кроме App Store.

"Ситуация аналогична практике, когда ритейлер-монополист закупает товары у оптовых поставщиков по искусственно заниженным ценам, — говорится в иске. — В обоих случаях создание рыночной конкуренции улучшило бы ситуацию".

Интересы разработчиков в суде будет представлять юридическая фирма Hagens Berman. Компания призывает всех недовольных текущим положением App Store авторов приложений присоединиться в иску. В 2016 году Hagens Berman выиграла дело против Apple и других издателей, добившись компенсации в $560 млн Тогда группа пользователей заявляла, что цены на электронные книги неоправданно завышены.

В мае 2019 года Верховный суд США разрешил пользователям подавать иски против Apple. Суд рассматривал дело пользователей iPhone, которые обвинили компанию в монополизации рынка приложений. Скачивать приложения можно только из App Store, а цены на них завышены, утверждали они.

Apple настаивала на том, что разработчики сами устанавливают цены в App Store, а компания получает лишь комиссию как агент. Корпорация также утверждала, что не может выступать ответчиком по данному делу, так как истцы являются клиентами разработчиков приложений, а не Apple.

"Те границы, которые пытается установить Apple, не несут в себе смысла, кроме того, чтобы обманным путем спасти компанию от этого и других подобных исков", — заявил член Верховного суда Бретт Кавано . «Мы с этим не согласны. Истцы покупали приложения напрямую от Apple, что означает, что они являются клиентами компании», — добавил судья.

Постановление Верховного суда увеличивает вероятность того, что Apple проиграет дело или в конечном итоге будет вынуждена урегулировать его на невыгодных для себя условиях. В любом случае есть вероятность, что Apple в конечном итоге придется снизить проценты сбора в App Store.

Стоит отметить, что пока это дело находится на ранней стадии, а потому еще доподлинно не установлено, нарушила ли Apple федеральное антимонопольное законодательство. Тем не менее это решение суда может создать прецедент, который ознаменует собой начало войны между Apple и обиженными пользователями, у которых появился рычаг давления на компанию.

Истцы смогут потребовать миллиарды долларов в качестве компенсации за ущерб, если они выиграют иск. По мнению Apple, постановление Верховного суда, позволяющее продолжить дело, создаст угрозу для электронной коммерции — быстрорастущего сегмента экономики США, оцениваемого в сотни миллиардов долларов в год.

App Store является основой бизнеса услуг, на который генеральный директор Тим Кук делает ставку.

В течение многих лет телефонный бизнес Apple был достаточно стабильным, а компании удавалось продавать все больше устройств, одновременно повышая и ценник на iPhone. Но в начале этого года компания предупредила инвесторов, что продажи iPhone снижаются на фоне спада продаж в Китае в условиях продолжающейся торговой войны.

Apple компенсировала падение продаж iPhone продолжающимся ростом своего бизнеса цифровых услуг, который в компании видят основным драйвером роста. Сегмент услуг, в который входят такие продукты, как AppStore, Apple Pay, Apple Care и Apple Music, сгенерировал в минувшем квартале рекордную выручку в размере $11,5 млрд, что на 16% больше, чем год назад. В настоящее время это второй по величине источник дохода Apple, опережающий Mac и iPad.

Apple стремится расширить этот сегмент еще больше: компания провела конференцию, где представила новые сервисы, которые будут запущены скоро или уже доступны: игровой сервис Arcade, стриминговый сервис Apple TV+, новостной сервис Apple News+ и т. д.

Несмотря на растущий каталог сервисных предложений, магазин App Store остается самой большой частью бизнеса услуг, обеспечивая около трети доходов с этого бизнеса, согласно аналитикам с Уолл-стрит. Более того, только один App Store будет приносить 12% от общей валовой прибыли компании в этом году, прогнозируют в KeyBanc Capital Markets. Это внушительная цифра, учитывая, что весь сервисный бизнес Apple составлял всего 16% от общего объема продаж компании за первые шесть месяцев текущего финансового года, и это свидетельствует о том, насколько прибыльным является App Store для компании.

Но решение Верховного суда может убить эту дойную корову. Речь идет о том, где владельцы «яблочных» устройств будут скачивать приложения. Экосистема Apple построена таким образом, что единственный способ получить приложения для iPhone — скачать его через его App Store. Истцы по делу утверждают, что комиссионные выше, чем они были бы, если бы Apple не владела монополией на магазин приложений.

Судьи пока не решили, была ли у Apple монополия, злоупотребляла ли она ею или каким будет наказание за это; вместо этого они просто постановили, что потребители имеют право предъявлять иск Apple и их дело может продолжаться.

Но это решение является значительным препятствием для Apple, поскольку увеличивает вероятность того, что дело действительно будет передано в суд. И нетрудно понять, как это может стать большой проблемой для Apple.

Для истцов не будет проблемой доказать, что у Apple есть монополия на распространение приложений для iPhone. Им также не должно быть слишком сложно доказать, что плата, которую Apple взимает в качестве комиссии как владельца площадки AppStore, делает эти приложения более дорогими, так как разработчики закладывают комиссию Apple в финальную стоимость приложения.

К примеру, Spotify взимает на $3 больше с клиентов, которые подписались на сервис через магазин приложений Apple, чем с тех, кто подписался напрямую через веб-сайт. Spotify признается, что это сделано для того, чтобы покрыть стоимость отчислений Apple. И Spotify — не единственная компания-истец, которая может указывать на то, что у них была похожая практика ценообразования.

Другими словами, есть большая вероятность, что Apple проиграет дело. Но даже если это не случиться, размер комиссионных в магазине приложений компании может измениться. Между тем, все большее число разработчиков приложений решили полностью отказаться от платформы Apple, предлагая клиентам оформить подписку через их собственные веб-сайты.

Все эти последствия грозят Apple уменьшением прибыли от услуг, и, хуже того, глобальную долговременную стратегию сервисного бизнеса Apple придется пересмотреть.