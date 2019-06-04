Могут ли заблокировать сервисы «Яндекса»?

Компания не удовлетворила запрос ФСБ предоставить ключи шифрования, утверждают источники РБК. Может ли быть конфликт между ведомством и компанией и к чему это приведет? Мнения опрошенных Business FM экспертов разделились

«Яндекс» не предоставил ФСБ ключи шифрования сервисов «Почта» и «Диск», пишет РБК. По данным издания, запрос ведомства поступил в компанию «несколько месяцев назад», но «Яндекс» его все еще не удовлетворил, хотя закон на это отводит десять дней.

В случае отказа предоставить ключи шифрования Роскомнадзор вправе обратиться в суд с требованием о блокировке сервисов компании, как это произошло с Telegram. О чем может говорить отсутствие предписаний Роскомнадзора?

Федор Кравченко управляющий партнер Коллегии медиаюристов: «То, что этот вопрос возник только сейчас, свидетельствует о том торге, который Роскомнадзор обычно ведет с крупными игроками, действуя „методом питона“, используя каждое действие и каждый шаг своей жертвы для того, чтобы дополнительно сжать кольца на ее шее. Понятно, что уже много лет „Яндекс“ соответствует всем критериям, которые заложены в ст. 10.1 закона „Об информации“ и которые говорят о том, кто такой организатор распространения информации в сети „Интернет“. Поэтому этот вопрос вполне мог возникнуть и год, и два назад, и даже больше. Что касается тактики Роскомнадзора, обычно он сочетает угрозы всевозможных административных санкций и высшую меру наказания для интернет-сервисов — блокировку в России — с некими компромиссами, которых старается достичь в закулисных или в полугласных переговорах, о которых, кстати говоря, Роскомнадзор сам часто сообщает в прессе, особенно когда они заканчиваются успешно. Правовой инструментарий „Яндекса“, к сожалению, очень ограничен, но не тем, что в законодательстве отсутствуют какие-то нужные ему нормы, конституция гарантирует тайну переписки и допускает ее ограничение на основании судебного решения, однако современная правоприменительная система в России практически не обращает внимания на такие конституционные абстракции. Хотя „Яндекс“, безусловно, крупный игрок и у него тоже есть определенные лоббистские возможности, я полагаю, что все его хорошие перспективы находятся в плоскости именно переговоров и достижений компромисса с правоохранительными органами, а не победы в суде».

Хотя речь идет только о ключах «Диска» и «Почты», все сервисы «Яндекса» используют единую пару логин-пароль, так что выдача может открыть третьим лицам доступ в том числе к финансовым сервисам экосистемы. По словам источников РБК, в «Яндексе» считают, что ФСБ слишком широко трактует норму «закона Яровой».

«Сессионные ключи дают доступ не только к сообщениям в почте, но и позволяют анализировать весь трафик от пользователей к находящимся в реестре сервисам «Яндекса». Дешифровка всего трафика несет значительные риски в плане безопасности», — цитирует собеседника издание.

Если «Яндекс» пойдет на принцип, возможна ли блокировка его сервисов? Комментирует генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачёв

— Я думаю, возможна, поскольку властям, в том числе правоохранительной системе, нужно доказать свою эффективность, что они работают, функционируют. Поэтому я не исключаю, что возможны какие-то временные блокировки.

— Чем чревата для «Яндекса» передача ключей ФСБ?

— Чревато тем, что ФСБ может получить неограниченный доступ ко всей переписке. В принципе, очень странная инициатива со стороны ФСБ, поскольку у нас есть тайна переписки, и правоохранительные и силовые структуры имеют право получить доступ к переписке лишь по судебному решению. Соответственно, они получают судебное решение на конкретного человека, на конкретную почту. В данном случае речь идет об абсолютно всей глобальной системе, обо всех переписках. Поэтому, в принципе, мне позиция «Яндекса» понятна и ясна.

— Есть версия о том, что «Яндексу» наиболее выгодно отдать ключи шифрования, но заявить через источники, как сейчас, что они отказываются отдавать, сохранив репутацию. Такая версия имеет право на жизнь?

— Да, это нормальная версия, большинство компаний так и действуют. Они сначала пытаются сопротивляться, потом через давление они понимают, что сопротивление бесполезно. Многие мессенджеры склонились именно к такой версии.

Как пишет РБК, «Яндекс» видит в действиях властей «угрозу своему конкурентному положению». По словам источников, ФСБ не принуждает к такому сотрудничеству иностранные компании, поэтому «Яндекс» обеспокоен возможным оттоком пользователей.

При этом не ясно, зачем ФСБ вообще потребовался прямой доступ к ключам. Как отмечает РБК со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном суде, в прошлом году российские суды удовлетворили более 800 тысяч ходатайств правоохранительных органов об ограничении прав на тайну переписки, отклонено менее 7 тысяч.

Генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский сомневается в наличии конфликта между «Яндексом» и ФСБ:

«Такая история выглядит очень странно. Нет никаких подтверждений от сторон. По идее, если бы «Яндексу» угрожала какая-то блокировка, если бы у него что-то такое спросили, то это выяснилось бы не через три месяца из каких-то непонятных источников, а они бы об этом сами стали громко кричать на каждом углу, чтобы как-то придать дело огласке. Поэтому это все довольно странно. У клиентов, у рынка нет никаких иллюзий на эту тему. Если с тем же Telegram Павел Дуров еще пытается каким-то образом себя позиционировать как борца за свободу и за приватность, у «Яндекса» никогда такого имиджа не было, поэтому я не думаю, что у кого-то есть на эту тему какие-то иллюзии, что «Яндекс» будет от спецслужб, рискуя своим положением на рынке, своими отношениями с властями, защищать интересы каких-то пользователей».

В «Яндексе» поступление запроса от ФСБ не комментируют. В пресс-службе подчеркнули, что компания «работает в полном соответствии с действующим законодательством».

Число пользователей своих основных сервисов «Яндекс» не раскрывает. Как пишет РБК со ссылкой на данные SimilarWeb, на «Яндекс. Почту» в апреле этого года зашли более 400 млн раз, а на «Яндекс. Диск» — почти 30 млн