ФСБ выдвинула требование «Яндексу»

Сотрудники ФСБ несколько месяцев назад запросили у «Яндекса» ключи для дешифровки переписки пользователей «Яндекс. Почты» и «Яндекс. Диска». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник на IT-рынке и близкого к компании человека.

По данным портала, «Яндекс» отказался передать информацию, так как с помощью ключей можно дешифровать весь трафик от пользователей к включенным в реестр сервисам компании. Это «несет значительные риски в плане безопасности».

«Яндекс. Почта» и «Яндекс. Диск» включены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). По «закону Яровой» они обязаны предоставлять ключи для дешифровки по требованию ФСБ, в противном случае им грозит блокировка.