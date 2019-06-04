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ФСБ выдвинула требование «Яндексу» 

Рамблер + ещё 10 12 минут назад
ФСБ заинтересовалась переписками пользователей «Яндекса»
Сотрудники ФСБ несколько месяцев назад запросили у «Яндекса» ключи для дешифровки переписки пользователей «Яндекс. Почты» и «Яндекс. Диска». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник на IT-рынке и близкого к компании человека.
По данным портала, «Яндекс» отказался передать информацию, так как с помощью ключей можно дешифровать весь трафик от пользователей к включенным в реестр сервисам компании. Это «несет значительные риски в плане безопасности».
«Яндекс. Почта» и «Яндекс. Диск» включены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). По «закону Яровой» они обязаны предоставлять ключи для дешифровки по требованию ФСБ, в противном случае им грозит блокировка.
Интернет , Видео , Наука и техника , ФСБ , Яндекс
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