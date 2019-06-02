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Хакеры пытались вывести из строя серверы ЕГЭ 

Ferra.ru + ещё 21 1 час назад
Фото: Ferra.ru
Представители Рособрнадзора рассказали, что информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) два дня подряд подвергались DDoS-атакам.
Согласно информации службы, атаки начались 31 мая, после завершения экзаменов по истории и химии в стране. То есть, они никак не помешали организаторам и участникам, и даже не усложнили обработку результатов экзаменов. В субботу атаки продолжились. Закончились ли они, пока неясно. Рособрнадзор уже передал всю информацию об атаках в правоохранительные органы.
Напомним, при DDoS-атаке веб-ресурс получает слишком большое количество запросов и не может обработать их все своевременно. По словам Рособрнадзора, организациям удалось сохранить работоспособность серверов и их доступность для пользователей.
Основной период ЕГЭ в этом году продлится до 1 июля.
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Интернет , Образование , Рособрнадзор , МВД
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