Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росстат запустит новый интернет-портал 24 июня 

ТАСС 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Новый интернет-портал Росстата будет запущен 24 июня, сообщил глава ведомства Павел Малков в ходе выступления на семинаре в Высшей школе экономики.
"Сейчас портал проходит тестирование в закрытой форме, мы его дорабатываем в связи с поступающими замечаниями. Мы откроем его для всех на презентации 24 июня", — отметил он.
Ранее сообщалось, что обновленный портал будет доступен для широкого круга пользователей уже в середине мая. Пилотная закрытая версия была запущена 1 мая для ограниченного числа ключевых пользователей, пояснял заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко. Предполагается, что новый интернет-ресурс станет более адаптированным для различных категорий пользователей.
ТАСС: последние новости
Сбербанк будет тестировать логистические сервисы для физлиц NYT: данные сотен миллионов клиентов страховой компании в США были в открытом доступе Facebook и Google по запросу властей Вьетнама удалили вредоносные публикации
Интернет , Наука и техника , Росстат , ВШЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Новое ЧП в Шереметьеве12
Стало известно о судьбе раненного в Косово россиянине1
Санкции против России: Крым ответил Киеву7
«Много планов». Зеленский позвонит Путину?42
Названа причина катастрофы с SSJ-10046
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение